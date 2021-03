Andreea Marin face dezvăluiri în premieră. „Am fost certată cu Dumnezeu mult timp!”

21:40

Accidentul s-a produs în localitatea Dealu Mare din Dâmbovița. În aceasta seară, familia unei tinere de 16 ani, gravidă, a solicitat ambulanța. Un echipaj a sosit și a preluat-o pe fată, dar în drum […] The post O minoră gravidă a fost rănită, după ce ambulanța care o transporta a fost implicată într-un accident appeared first on Cancan.