Maramureş: Spectacol online de Lăsatul Secului, susţinut de Ansamblul Folcloric Naţional ''Transilvania''

Cea de-a 46-a gală de decernare a premiilor Cesar, programată vineri seară, se anunţă o ediţie cu un format insolit de desfăşurare din cauza crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19, dar totodată mai calmă în comparaţie cu ceremonia din 2020, marcată de scandaluri răsunătoare, care au fost relatate pe larg în presa franceză.Cu această ocazie, jurnaliştii de la site-ul francetvinfo.fr au publicat joi un articol dedicat galei premiilor Cesar din 2021.Cea de-a 46-a ediţie a galei Cesar urmează unei ediţii 2020 deosebit de agitate. Pe scurt, polemicile au început cu câteva săptămâni înaintea ceremoniei, după cele 12 nominalizări primite de filmul "J'accuse", regizat de cineastul Roman Polanski.În acelaşi timp, o scrisoare publicată pe 10 februarie 2020 pe site-ul cotidianului Le Monde şi semnată de 400 de personalităţi, precum Omar Sy, Bertrand Tavernier şi Marina Fois, denunţa disfuncţionalităţile din cadrul Academiei Cesar, "opacitatea conturilor sale" şi rigiditatea statutului de membru al acestei instituţii, care "se baza încă pe cooptare". Semnatarii solicitau "o reformă în profunzime". Cu 15 zile înainte de gală, Alain Terzian şi întregul consiliu de administraţie al Academiei Cesar, prezidat de el, au demisionat.În ziua galei, 28 februarie 2020, cea de-a 45-a ediţie a premiilor Cesar a fost foarte repede marcată de tensiuni. Discursul susţinut de Aissa Maiga a creat o stare de stânjeneală în rândul publicului, înainte ca victoria repurtată de Roman Polanski la categoria "cel mai bun regizor" să trimită întreaga gală într-un veritabil haos. Actriţa Adele Haenel şi întreaga echipă a filmului "Portrait de la jeune fille en feu" au părăsit sala, iar Florence Foresti a refuzat să revină pe scenă pentru a anunţa ultimul premiu al ceremoniei.Noi membri, o nouă conducere bicefală şi un nou statutAcademia Cesar se prezintă în acest an cu un efectiv reînnoit şi paritar, condus de fosta directoare a postului Arte, Veronique Cayla, şi de regizorul Eric Toledano, care l-au înlocuit pe fostul preşedinte Alain Terzian, după demisia acestuia în februarie 2020. Cei doi co-preşedinţi au promis "să revizuiască în profunzime" practicile Academiei, puse sub semnul întrebării anul trecut, şi în regim prioritar paritatea, transparenţa, diversitatea, democraţia, mai ales în ceea ce priveşte conturile Academiei, complet opace în timpul mandatului lui Alain Terzian.În acest an, Academia Cesar a transmis membrilor săi cu drept de vot marile direcţii urmărite de bugetul instituţiei. Totuşi, "exerciţiul transparenţei duoului Cayla-Toledano are limitele sale", a subliniat revista Capital, care consideră că documentul transmis de Academie este "succint", lăsând în umbră numeroase aspecte, precum suma pentru care a fost semnat contractul de difuzare cu postul Canal Plus, estimată la 1 milion de euro pe an.Data, ora, loculAmânată cu 15 zile din cauza crizei sanitare, gala premiilor Cesar 2021 va avea loc vineri, 12 martie, începând de la ora locală 21:00. Ceremonia, organizată de obicei în Sala Pleyel, se va desfăşura în acest an în sala Olympia din Paris.O ceremonie fără publicMarea sală Olympia nu a fost aleasă pentru că are capacitatea de a primi un public mai numeros, întrucât în acest an, din cauza pandemiei de coronavirus, evenimentul va avea loc fără spectatori. Doar 130 de persoane se vor afla în sală: nominalizaţii şi artiştii invitaţi să înmâneze statuetele câştigătorilor.Marina Fois, gazda principală a ceremonieiCea de-a 46-a ediţie va fi prezentată de Marina Fois. Ea îi urmează actriţei Florence Foresti, care a acceptat cu curaj acel rol anul trecut. Nominalizată de cinci ori la premiile Cesar, Marina Fois nu a câştigat niciodată acest trofeu.Academia a trimis un semnal puternic alegând-o pe această fostă membră a colectivului umoristic Robins des Bois. Actriţa de comedie a făcut parte dintre personalităţile care au semnat anul trecut acel document care critica funcţionarea instituţiei în timpul fostei sale conduceri. "Academia funcţionează fără să îşi consulte baza şi, în fond, nu mai este deloc reprezentativă, nici prin prisma diversităţii noastre, nici a pluralităţii noastre, nici a contradicţiilor noastre interne", explica Marina Fois într-un interviu pentru Franceinfo pe 11 februarie 2020.În plus, actriţa a boicotat gala de anul trecut. "Nu eram binevenită", a ironizat ea. Pentru acest an, Marina Fois speră într-o gală liberă. "Mi-ar plăcea să existe multe luări de cuvânt, să nu fie un eveniment liniar şi uniform. Trebuie să ne asumăm ceea ce suntem, chiar dacă vor exista derapaje", a adăugat ea într-un interviu acordat pe 7 martie pentru Journal du Dimanche.Totodată, artista franceză speră că gala din acest an să fie o ceremonie veselă, "nu o seară marcată de lamentări".Roschdy Zem, preşedintele galeiRoschdy Zem, recompensat cu premiul Cesar pentru cel mai bun actor anul trecut graţie interpretării sale din filmul "Roubaix, une lumiere", regizat de Arnaud Desplechin, va prezida cea de-a 46-a ediţie. El îi urmează în această funcţie actriţei Sandrine Kiberlain, preşedinta galei din 2020.Cine va întreţine atmosfera?Laurent Lafitte şi Blanche Gardin, printre alţii, vor avea delicata misiune de a scrie interludiile din programul galei pentru a întreţine atmosfera într-o sală aproape goală, în contextul sumbru prin care trece industria cinematografică, în aşteptarea unui semnal care să anunţe redeschiderea sălilor de proiecţii, la un an după prima decizie a guvernului Franţei de a închide cinematografele din întreaga ţară din cauza pandemiei de COVID-19.Unde poate fi vizionată gala?Nimic nou din acest punct de vedere. La fel ca în ultimii peste 20 de ani, gala premiilor Cesar va fi difuzată în direct de postul Canal+ şi pe aplicaţia MyCanal. Fragmente din ceremonie vor putea fi vizionate pe platforma online Dailymotion. Anul trecut, peste 2 milioane de telespectatori au urmărit evenimentul.Se întoarce Adele Haenel?Adele Haenel, care a provocat un veritabil seism anul trecut după ce a părăsit sala în plină gală, va reveni în acest an pentru a înmâna un premiu Cesar. Actriţa franceză, deja câştigătoare a două premii Cesar, a devenit o personalitate tot mai marcantă a mişcării #MeToo în Franţa, după ce a denunţat comportamentele regizorului Christophe Ruggia, pe care l-a acuzat că a agresat-o sexual atunci când ea era adolescentă.Prin gestul pe care l-a făcut în timpul galei din 2020, Adele Haenel şi-a exprimat dezacordul faţă de alegerea Academiei de a atribui premiul Cesar pentru regie cineastului Roman Polanski, în pofida acuzaţiilor de agresiune sexuală formulate împotriva acestuia. Actriţa franceză nu a mai filmat pentru niciun proiect cinematografic în ultimul an, dar nu se ştie cu adevărat dacă angajamentul social pe care şi l-a asumat sau criza sanitară au reprezentat cauzele reale ale acestei "pauze" din cariera ei profesională.Dispare premiul publiculuiPremiul Cesar al publicului recompensa filmul cel mai profitabil în box-office-ul francez. Acest premiu a dispărut după doar trei ediţii. El a fost atribuit anul trecut filmului "Les Miserables", de Ladj Ly, în 2019 peliculei "Les Tuches 3", de Olivier Baroux, iar la prima sa ediţie, în 2018, a revenit filmului de comedie "Raid dingue", de Dany Boon.Un premiu special pentru trupa de actori de la teatrul-cafenea Le SplendidActorii de la Le Splendid - Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Gérard Jugnot şi Michel Blanc - vor primi un premiu comun, denumit "Cesar aniversar", pentru a marca succesul fenomenal al spectacolelor de teatru "Bronzes" şi "Pere Noel est une ordure", adaptate cu mare succes în filme care au rulat pe marile ecrane franceze. Ideea unui premiu special a fost salutată de Marina Fois, care vede în acest trofeu "o bună ocazie pentru a plasa comedia în centrul dezbaterilor".Premiul Cesar al liceenilor intră sub luminile proiectoarelorAceastă recompensă este decernată de un juriu compus din 2.000 de elevi din clase terminale ale liceelor franceze începând din 2019. Ales de elevii francezi dintre cele cinci lungmetraje nominalizate la categoria "cel mai bun film", premiul Cesar al liceenilor va fi înmânat pentru prima dată în timpul galei, pe 12 martie 2021.Un Cesar onorific. Pentru cine?Acest premiu, care ar fi trebuit să revină actorului Brad Pitt anul trecut, nu a mai fost decernat în 2020 din cauza scandalurilor care au afectat Academia Cesar. Deocamdată nu se ştie dacă acest trofeu, decernat aproape în exclusivitate în ultimii ani unor personalităţi ale cinematografiei din străinătate şi mai ales unor celebrităţi anglo-saxone, va fi remis în 2021.Marii favoriţi ai galei din 2021Din cauza crizei sanitare care a determinat închiderea cinematografelor, selecţia a fost limitată în acest an, întrucât doar filmele lansate în sălile de proiecţii în 2020 au dreptul să concureze la premiile Cesar. Lista nominalizărilor pentru ediţia 2021 a fost dezvăluită de Academia Cesar pe 10 februarie. Filmul "Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait", de Emmanuel Mouret, conduce plutonul producţiilor care au primit cele mai multe nominalizări şi va concura la 13 categorii. În acest clasament urmează filmele "Adieu les cons", de Albert Dupontel, şi "Ete 85", de Francois Ozon, cu 12 nominalizări fiecare.De notat că paritatea de gen rămâne încă un principiu timid, deoarece o singură femeie, Caroline Vignal, a fost nominalizată la categoria "cel mai bun film". La fel se întâmplă şi la categoria "cea mai bună regie", unde a fost nominalizată Maiwenn, cu filmul ei "ADN". Diversitatea, un alt subiect sensibil, şi mai ales etnic, nu pare să se afle nici ea într-o poziţie care să îi asigure un debut strălucitor la cea de-a 46-a ediţie a premiilor Cesar. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Simona Aruştei)