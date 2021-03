Un român a fost înjunghiat din senin pe străzile din Marea Britanie

00:00

Misha este una dintre cele mai surprinzătoare artiste din showbiz-ul românesc. Cântăreața are mereu un aspect fresh și le propune fanilor soluții inedite de beauty. După cea mai recentă apariție publică, Misha a lăsat de […] The post Misha i-a „clonat” pălăria și dreadurile lui Connect-R appeared first on Cancan.