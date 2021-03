Dulce Maria, mesaj emoționant pentru fiica ei: „Îmi doresc să avem grijă una de cealaltă și să nu ne trădăm”

09:30

Pentru prima oară după 15 ani, Barcelona nu a prins faza sferturilor de finală din Champions League. Învinși în tur cu 4-1 pe teren propriu de PSG, catalanii nu au reușit „remontada” pe „Parc des […] The post Barcelona nu a reușit „remontada” » „Extratereștrii”, out din Champions League! appeared first on Cancan.