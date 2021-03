Horoscop 12 martie 2021. Berbecii pot afla secrete

12:00

Vaccinul Johnson & Johnson, care poate fi păstrat la temperatura frigiderului, va fi administrat persoanelor în vârstă de cel puţin 18 ani. De asemenea, în cazul acestui vaccin, este nevoie de o singură doză pentru […] The post Ce tehnologie folosește vaccinul anti-Covid-19 de la Johnson&Johnson și ce efecte secundare are. Va fi aprobat și în Europa? appeared first on Cancan.