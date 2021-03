VIDEO SUA: Biden doreşte ca toţi americanii adulţi să fie eligibili pentru vaccin de la 1 mai

21:50

Premierul Florin Cîţu a declarat joi că vaccinurile AstraZeneca distribuite în România nu fac parte din lotul cu probleme din Austria, în cazul căruia mai multe ţări au suspendat imunizarea cu acest tip de ser, subliniind că vaccinarea va continua în acelaşi ritm şi programarea pentru etapa a III-a va începe de pe 15 martie."Din informaţiile pe care le avem până-n acest moment, lotul respectiv în care au apărut acele câteva probleme nu a fost distribuit în România, deci nu avem acest lot în România. Vom vedea ce decizie vom lua, dar campania de vaccinare merge mai departe, am anunţat deja astăzi că primim suplimentar în luna martie 170.000 de doze de la Pfizer. După cum ştiţi, în ianuarie am fost de acord să suplimentăm dozele de Pfizer cu 8 milioane, care vor începe din aprilie, deci nu există nicio problemă pentru România să continue, în acelaşi ritm ca şi până acum, campania de vaccinare. Ştiţi foarte bine că a fost o campanie de succes şi este o campanie de succes în România", a afirmat Florin Cîţu la B1 Tv, întrebat despre faptul că în 9 ţări din UE a fost oprită vaccinarea cu serul imunizant produs de AstraZeneca şi în ce fel afectează şi România acest lucru.Premierul a punctat că această campanie de vaccinare nu este făcută ca "un titlu de glorie"."O facem pentru că obiectivul, cu cât vaccinăm mai repede oamenii, cu atât putem să ţinem economia deschisă, putem să ne permitem să revenim la normal mai repede, de aceea facem acest lucru", a spus şeful Guvernului.Cîţu a confirmat că programarea pentru etapa a III-a de vaccinare va demara pe 15 martie."Este cert, programarea începe de luni încolo pentru toată lumea. Şi vedeţi, am ajuns mai repede, pentru că iniţial aveam până la finalul lui martie doar 2,4 milioane de doze de vaccin pe care ştiam că le primim. Acum, luna aceasta ar trebui să fie 2,6 milioane doar în luna martie şi, iniţial, începeam cu etapa III-a, pentru că nu ştiam câte doze vin. Vom începe cu etapa a III-a cu toată lumea, deci începem mai repede tocmai pentru a ne asigura că vom ieşi mai repede din această.. .şi revenim la normal mai repede", a explicat premierul.Acesta a punctat faptul că, în ceea ce priveşte filosofia de vaccinare aplicată în România, cine a vrut să se vaccineze s-a vaccinat, având în vedere şi faptul că "vaccinarea este voluntară"."Noi am deschis cu personalul medical şi am dat o perioadă pentru personalul medical. Au urmat apoi persoanele vârstnice, persoanele cu boli cronice, sistemul de educaţie. Până la urmă, este o vaccinare voluntară şi atunci cei care au vrut să se vaccineze din aceste etape s-au vaccinat. Cine nu a vrut să se vaccineze, nu s-a vaccinat. De aceea pare că nu am mers sută la sută, dar până la urmă cei care au vrut să se vaccineze s-au vaccinat în aceste etape", a declarat Cîţu.Întrebat dacă orizontul de zece milioane şi ceva de persoane vaccinate până în toamnă e fezabil, premierul a răspuns că este posibil ca acest obiectiv să fie atins şi mai devreme. "Să ştiţi că am scenarii în care dacă nu se întâmplă nimic - şi acum avem şi Johnson & Johnson care vine, care este o singură doză - deci avem scenarii în care terminăm mai repede această campanie de vaccinare, dar rămân pe scenariul iniţial, 10,4 milioane de cetăţeni români să fie vaccinaţi pănâ la sfârşitul lui septembrie", a menţionat el.Premierul a precizat, întrebat în acest sens, că vor fi mai multe doze de vaccin decât necesarul pentru toată lumea."O să avem mai mult decât pentru toată lumea. Strategia mea este următoarea: în momentul acesta nu ştim dacă anul viitor trebuie sau nu să ne vaccinăm şi atunci o să avem mai multe vaccinuri. Aici este o strategie pe care o avem la nivel european, de a avea mai multe vaccinuri decât avem nevoie. În primul rând ne-a ajutat la preţ, asta a fost o strategie a Comisiei Europene, ne-a ajutat când am negociat preţul. În al doilea rând, am vrut să avem vaccinuri pentru a exporta, pentru că totuşi dacă noi ne vaccinăm în România, dar în jurul nostru, ţările din jurul nostru nu se vaccinează, nu scăpăm de pandemie, deci putem să exportăm şi în al treilea rând, să avem şi doze să începem anul viitor, dacă este nevoie să ne vaccinăm să începem iarăşi o campanie de vaccinare. Deci, lucrurile sunt totuşi gândite pe un termen puţin mai lung", a mai afirmat premierul Florin Cîţu. AGERPRES / (A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu)