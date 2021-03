Dan Petrescu, aproape de revenirea în Liga 1! Clubul cu care ar putea bate palma

22:20

Cei mai îndrăgiți supereroi sunt prezenți acum în oferta lunii la Betano. Mira te invita să lupți de partea binelui și să înfrunți pericolele din orașul întunecat Gotham, unde aventurile din Batman Begins sau The Dark Night Rises ori Batman vs Superman Dawn of Justice îți aduc cele mai grozave șanse de câștig. ...