Coronavirus România, 12 martie 2021. 5.010 cazuri noi COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore

22:50

„Nepăsarea nu are scuze. Și știți de ce? Pentru că în locul domnului de azi, putea fi oricare dintre voi. Vreți schimbare? Faceți voi primul pas”, așa începe mesajul postate de femeie pe Facebook. […] The post O femeie din Bucureşti a salvat viaţa unui bărbat care a suferit o criză de diabet şi a căzut în zăpadă appeared first on Cancan.