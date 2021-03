Trei bărbaţi din Tulcea, arestaţi preventiv după ce a violat o minoră, au înregistrat-o şi au distribuit imaginile pe rețelele sociale

12:50

Emil Boc, 54 de ani, primarul municipiului Cluj-Napoca, a mărturisit, într-o emisiune online a publicației Ziua de Cluj, că a fost imunizat chiar cu lotul AstraZeneca retras momentan de la vaccinare în țara noastră. „Chiar cu ăla m-am vaccinat. Am reținut aseară numărul 2856 și, dimineața, când am ajuns la birou am verificat. Asta-i viața! […]