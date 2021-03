În cât timp se poate adapta Dennis Man la Parma! ,,E un mare talent, dar Italia e altceva”’

18:45

Italia va fi, pentru a doua oară în an de pandemie, în carantină totală de sărbătorile pascale. Toată peninsula va intră în „zona roşie”, în perioada 3-5 aprilie, de Paștele catolic. Decizia luată de autoritățile italiene era așteptată după ce indicele de infectare la două săptămâni e în continuă creștere, accelerarea fiind adusă și de apariția noilor mutații, mai contagioase, dar și de relaxarea oamenilor după un an de pandemie. Astfel că, în pofida împărțirii în zone galbene, portocalii și roșii de COVID-19, de săptămâna viitoare, întreaga Italia este ROȘIE. Guvernul vrea să evite supraîncărcarea spitalelor, ca anul trecut. Din păcate, Italia rămâne țara rămâne afectată și la un an de când a izbucnit pandemia, fiind în top 10 COVID-19 la nivel mondial. În Europa este pe al doilea loc la numărul celor care au pierdut lupta cu virusul și pe al cincilea în cazul îmbolnăvirilor raportate. Anul trecut, de Paștele catolic, pe 12 aprilie, situația în Peninsulă era dramatică, infectările creșteau accelerat, depășind 150.000 și decesele ajungând la aproape 19.500. În decurs de un an, s-au îmbolnăvit peste 3 milioane de italieni, iar numărul celor morți a depășit deja pragul de 100.000. Doar două milioane de italieni din cele 60 erau complet protejați prin vaccinarea împotriva COVID-19.