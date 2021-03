Mai puțini români vor avea Prima Casă în 2021. Guvernul a tăiat un sfert din sumă, comparativ cu 2020

19:10

O navă sub pavilion ucrainean s-a scufundat, joi, în largul Mării Neagre, la 150 de kilometri de țărmul nostru, in cauza unei furtuni puternice. Nava românească GSP Falcon, sub conducerea comandantului Victor Marina, a fost trimisă în ajutor și a reușit să salveze 10 marinari ucraineni. Din păcate două persoane, printre care și căpitanul navei naufragiate, și-au pierdut viața.