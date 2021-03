Tulcea: Un jandarm înoată 12 ore pentru a-şi ajuta un coleg în suferinţă

03:00

Cea de-a 46-a ediţie a galei de decernare a premiilor Cesar are loc la ora transmiterii acestor informaţii în sala de spectacole Olympia din Paris şi este prezidată de actorul Roschdy Zem.Prezentatoarea principală a galei este actriţa franceză Marina Fois.ORA 01:48 Premiile Cesar 2021 - Lista completă a trofeelor decernate în cadrul acestei gale Foto : (c) Bertrand Guay/Pool via REUTERS ORA 01:42 VIDEO Premiile Cesar 2021 - "Adieu les cons" a fost desemnat cel mai bun film Lungmetrajul "Adieu les cons", regizat de Albert Dupontel, a câştigat premiul Cesar la categoria "cel mai bun film", vineri seară, la cea de-a 46-a gală de decernare a celor mai prestigioase trofee atribuite de industria cinematografică franceză, informează contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. Foto: (c) Le Café Du Geek/facebookFilmul câştigător spune povestea unei femei care află că a dezvoltat o maladie autoimună în stadiu terminal şi care încearcă să îl găsească pe fiul ei născut în perioada adolescenţei - la care a renunţat imediat după naştere la presiunea familiei - cu ajutorul unui bărbat care suferă de o stare acută de extenuare psihică şi a unui arhivist orb. ORA 01:38 VIDEO Premiile Cesar 2021 - Cineastul Albert Dupontel, desemnat cel mai bun regizor Cineastul Albert Dupontel a fost recompensat cu premiul Cesar la categoria "cel mai bun regizor" graţie celui mai recent film al său, "Adieu les cons", vineri seară, la cea de-a 46-a ediţie a galei organizate de Academia de arte şi tehnici cinematografice din Franţa, informează contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. Foto: (c) SensCritique/twitterLa această categorie au fost nominalizaţi cineaştii Albert Dupontel ("Adieu les cons"), Maiwenn ("ADN"), Sébastien Lifshitz ("Adolescentes"), Emmanuel Mouret ("Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait"), François Ozon ("Été 85"). ORA 01:24 VIDEO Premiile Cesar 2021 - Laure Calamy, cea mai bună actriţă în rol principal Laure Calamy a fost recompensată cu premiul Cesar pentru cea mai bună actriţă în rol principal datorită interpretării sale din filmul "Antoinette dans les Cevennes", vineri seară, la Paris, la cea de-a 46-a gală de decernare a acestor trofee, informează contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. Acesta este primul premiu Cesar câştigat de Laure Calamy, care a primit alte două nominalizări în 2018 şi în 2020 pentru rolurile secundare interpretate în filmele "Ava", respectiv "Seules les betes". ORA 01:19 VIDEO Premiile Cesar 2021 - Sami Bouajila, cel mai bun actor în rol principal Sami Bouajila a câştigat premiul Cesar pentru cel mai bun actor în rol principal graţie interpretării sale din filmul "Un fils", vineri seară, la Paris, la cea de-a 46-a gală de decernare a acestor trofee, informează contul de Twitter al postului de televiziune Canal+.Acesta este cel de-al doilea premiu Cesar câştigat de Sami Bouajila din trei nominalizări. El mai are în palmares un trofeu câştigat în 2008 pentru rolul secundar din filmul "Les temoins" şi o nominalizare primită în 2012 pentru rolul principal din lungmetrajul "Omar m'a tuer". ORA 01:06 VIDEO Premiile Cesar 2021 - "Another Round", desemnat cel mai bun film străin Lungmetrajul danez "Another Round", regizat de Thomas Vinterberg, a câştigat premiul Cesar pentru cel mai bun film străin, vineri seară, la cea de-a 46-a ediţie a galei organizate de Academia de arte şi tehnici cinematografice din Franţa, informează contul de Twitter al postului de televiziune Canal+.Foto: (c) Cine La Guasacaca/twitterFilmul "Another Round" spune povestea personajului Martin, interpretat de Mads Mikkelsen, un profesor, soţ şi tată care, deşi a fost cândva un om strălucit, în prezent a ajuns doar o umbră a personalităţii sale. Potrivit sinopsisului oficial al peliculei, publicat pe IMDb.com, în acest film, patru buni prieteni - profesori de liceu - testează o teorie conform căreia îşi vor îmbunătăţi calitatea vieţii prin menţinerea unei cantităţi constante de alcool în sânge. 13.03. 2021 ORA 00:14 VIDEO Premiile Cesar 2021: "Deux", propunerea Franţei la Oscar, desemnat cel mai bun film de debut Lungmetrajul "Deux", de Filippo Meneghetti, propunerea Franţei la Oscar şi care prezintă o poveste de dragoste între două septuagenare, a câştigat vineri seară premiul Cesar pentru cel mai bun film de debut, informează AFP. "Deux" prezintă două pensionare, Nina (Barbara Sukowa) şi Madeleine (Martine Chevallier), care trăiesc o poveste de dragoste pe cât de secretă, pe atât de pasională, de mai multe decenii. * 12.03.2021 ORA 23:13 VIDEO Premiile Cesar 2021: Marina Fois a deschis gala cu un discurs marcat de umor, ironii, critici şi emoţie Actriţa franceză Marina Fois a declarat deschisă cea de-a 46-a gală de decernare a premiilor Cesar, care are loc la ora transmiterii acestor informaţii în sala de spectacole Olympia din Paris, potrivit site-ului cotidianului Le Monde şi contului de Twitter al postului de televiziune Canal+. Faire ou ne pas faire les #César2021 ? That's the question ! pic.twitter.com/CoIkNJVRlB— CANAL+ (@canalplus) March 12, 2021 Din cauza pandemiei de COVID-19, gala premiilor Cesar 2021 este organizată cu un număr limitat de spectatori - doar artiştii nominalizaţi şi personalităţile invitate să înmâneze premiile se află în sala Olympia - şi cu respectarea normelor de siguranţă sanitară.Marina Fois, prezentatoarea principală a galei, şi-a început discursul introductiv cu o lungă tiradă la adresa anului 2020. "A început cu un virus. Pardon, o 'virus' . De fapt, nu. La început i s-a spus 'Le Covid', dar apoi, când am înţeles că va fi o încercare foarte lungă şi foarte enervantă, am trecut-o la feminin", a declarat actriţa, referindu-se la faptul că substantivul "Covid" are genul feminin în limba franceză.Prezentatoarea galei a abordat în discursul ei din debutul galei şi chestiunea închiderii spaţiilor culturale în cadrul crizei sanitare din Franţa şi nu a ezitat să critice anumite decizii ale Guvernului de la Paris."I-am închis pe tineri şi am închis cinematografele, teatrele şi am interzis concertele pentru a deschide bisericile, pentru că suntem un stat laic şi pentru ca vârstnicii să poată să meargă la slujba de Crăciun - pentru că suntem un stat laic. Şi cum, slavă Domnului, sălile de spectacole erau închise, a existat un aflux mai mic de oameni. Deci, am putut să organizăm mari fluxuri de oameni în marile magazine şi în centrele comerciale, pentru a putea să oferim de Crăciun diverse lucruri pe care le aveam oricum deja şi pentru a putea apoi să le returnăm pe eBay", a declarat, cu ironie, actriţa franceză.Totodată, Marina Fois nu a ezitat să o critice şi pe Roselyne Bachelot, ministrul Culturii din Franţa, despre care a spus că "a lansat în regim de pre-comandă, pe Amazon, la preţul de 18 euro, o carte care se intitulează 'Ma vie en rose'"."Îmi pierd, doamnă ministru, îmi pierd încrederea în dumneavoastră. Şi ce să faci, atunci când nu mai ai încredere în ministrul de care aparţii, în perioada în care sunt în joc chiar viitorul cinematografiei şi al excepţiei culturale franceze?", a adăugat prezentatoarea galei.Marina Fois şi-a încheiat totuşi discursul de deschidere într-o notă emoţionată: "Vom celebra cinematografia, înainte de a putea să ne reîntâlnim. Eu visez la acel moment. Visez la săli pline. Visez la mari ecrane şi la mulţi oameni în sală. Îmi lipsesc chiar şi cornetele voastre de pop-corn. Ceea ce ne lipseşte este ceea ce ne uneşte, sunt emoţiile pe care le trăim împreună şi care ne fac să ne spunem că nu suntem singuri. Abia aştept să vă revăd".Actorul Roschdy Zem, preşedintele celei de-a 46-a ediţii a galei premiilor Cesar, a urcat apoi la rândul său pe scenă. "Îmi face mare plăcere să vă regăsesc şi să pot să vă vorbesc. Din cauza crizei sanitare, am uitat să ne îmbrăţişăm, să ne atingem. Ne-am ţinut la distanţă. Plăcerea de a vedea împreună filme în sălile de proiecţii a fost înlocuită cu una mai personală, de a le descoperi în sufragerie", a declarat el. Foto: (c) THOMAS SAMSON POOL/EPARoschdy Zem şi-a încheiat discursul spunându-le spectatorilor şi telespectatorilor că şi-a amintit, în fiecare zi din ultimul an, "să nu uite niciodată şansa" de a exercita profesia de actor.După aceea, Marina Fois şi Roschdy Zem au declarat deschisă cea de-a 46-a gală de decernare a premiilor Cesar.Au fost decernate primele trofee ale ceremoniei: Fathia Youssouf s-a impus la categoria "cea mai bună actriţă debutantă" cu rolul din filmul "Mignonnes", iar cel mai bun actor debutant a fost desemnată Jean-Pascal Zadi pentru interpretarea sa din filmul "Tout simplement noir". Foto: (c) Bertrand Guay/Pool via REUTERSFoto: (c) Bertrand Guay/Pool via REUTERS