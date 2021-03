CSA Steaua - FCSB 2: Cine se impune în „Derby-ul Stelelor” din Liga a 3-a? Trei PONTURI pentru confruntarea din Ghencea

22:50

CS Universitatea Craiova s-a impus la Mediaș, scor 2-0. Marinos Ouzounidis (52 de ani) e mulțumit de dăruirea elevilor săi și așteaptă revenirea jucătorilor accidentați. Cronica meciului Gaz Metan - CS Universitatea Craiova„Cred că am meritat să câștigăm meciul, chiar dacă nu am început bine. Am avut nevoie de puțin timp să ne adaptăm la teren. Au avut și o bară, dar am cred că am stăpânit jocul. În general, cred că am meritat victoria. ...