Egipt: Cairo respinge acuzaţiile de încălcare a drepturilor omului denunţate de ONU

Actriţa Dana Welles Delany s-a născut la 13 martie 1956, în New York, şi a crescut în Stamford, Connecticut. Şi-a dorit să devină actriţă din copilărie, când viziona împreună cu familia sa numeroase spectacole pe Broadway.A studiat la şcolile publice din Stamford, Connecticut, până în ultimul an de liceu, când a studiat la Phillips Academy în Andover, Massachusetts şi a absolvit în 1974 "cum laude". S-a specializat în teatru la Universitatea Wesleyan, absolvind în 1978. Ulterior s-a mutat la New York şi şi-a dezvoltat abilităţile lucrând în televiziune şi în teatru.A jucat în spectacolul de pe Broadway "A Life" şi a primit aprecieri pozitive din partea criticii. Rolul ei în controversatul "Bloodmoon", al regizorului Nicholas Kazan, a condus-o la Hollywood. A apărut ca invitată în seriale de televiziune precum "Moonlighting" (1985), "Thirtysomething" (1988), "Magnum P.I." (1986) şi a avut apariţii în filme ca "Almost You" (1985), "A Winner Never Quits" (1986) şi "Where the River Runs Black" (1986), potrivit site-ului personal www.dana-delany.com.În 1988, a obţinut primul rol principal - asistenta militară Colleen McMurphy, în serialul pentru televiziune "China Beach" (1988-1991), rolul aducându-i două premii Emmy pentru rol principal într-un serial dramatic (1989, 1992) şi alte două nominalizări la Globul de Aur.În 1991, a fost inclusă de revista People în categoria "50 most beautiful people in the world". În anii următori, Delany a lucrat atât în televiziune, cât şi în teatru şi a fost distribuită în numeroase filme.A apărut în lungmetrajele "Light Sleeper" (1992), "Housesitter" (1992), a primit rolul principal în "Tombstone" (1993), "Exit to Eden" (1994), "Live Nude Girls" (1995), "Fly Away Home" (1996) şi în filme de televiziune ca "Promise to Keep" (1991), "Wild Palms" (1993) şi "Choices of the Heart: The Margaret Sanger Story" (1995).Au urmat apariţiile în "True Women" şi "Resurrection" în 1999. În 2000, a jucat în drama "Good Guys/Bad Guys" şi, un an mai târziu, a jucat în serialul pentru televiziune "Pasadena". A interpretat rolul unui doctor în serialul "Presidio Med", apoi a avut apariţii în filmele "A Time to Remember" (2003) şi "Baby for Sale" în 2004.Dana Delany a interpretat personajul Lois Lane în "Superman: Seria animată" (1996), "Justice League" (2001) şi "The Batman" (2004), potrivit www.imdb.com.Din 2004 până în 2006 a jucat ca invitată în serialele "Law & Order: Special Victims Unit", "Boston Legal", "Kojak", "Related", "The L Word" şi "Battlestar Galactica". În perioada 2007-2010 a fost distribuită în "A Beautiful Life", "Route 30", "Camp Hell", "Multiple Sarcasm", dar şi în serialul pentru televiziune "Desperate Housewives", pe care l-a abandonat în 2010, pentru a juca în serialul "Body of Proof" (2011-2013).De asemenea, a jucat în serialele "The Comedians" (2015), "Hand of God" (2014-2017), "The Code" (2019). Între ultimele apariţii se numără şi rolul din filmul "Literally, Right Before Aaron" (2017).Actriţa a avut roluri şi pe scenă - în "Traduceri" (1995), "Cină cu prietenii" (2000), "Much Ado About Nothing" (2003), "The Parisian Woman" (2013), "The Night of the Iguana" (2017), "Collective Rage: A Play in 5 Betty" (2018) şi în "Goodnight Nobody" (2020), potrivit site-ului personal.Dana Delany este cunoscută şi în calitate de producătoare, dar şi de persoană implicată în activităţi sociale. După rolul interpretat în filmul "For Hope" (1996), unde personajul pe care l-a interpretat suferea de sclerodermie, s-a alăturat campaniei de susţinere în găsirea unui remediu pentru această boală. Începând de la mijlocul anilor 1990, a fost în consiliul de conducere al Scleroderma Research Foundation. AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Marina Bădulescu, editor online: Adrian Dãdârlat) Sursa foto: Dana Delany / Facebook