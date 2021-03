Rusia: Washingtonul face apel la încetarea persecutării opoziţiei după arestările masive de sâmbătă

22:40

Jandarmul Sorin Andrici, care a înotat, sâmbătă, în Bazinul didactic din municipiu, 12 ore pentru a ajuta un coleg care are nevoie de bani pentru a depăşi problemele de sănătate, a afirmat, la finalul cursei, ca "misiunea sa a fost îndeplinită".În cele 12 ore, Andrici a înotat 22,1 kilometri, iar de-a lungul cursei de caritate a fost ajutat de sportivi legitimaţi la diferite cluburi de înot din municipiu, dar şi de antrenorul Mihai Ivanov."Începutul a fost uşor, nici nu voiam să mă opresc la fiecare oră, dar noroc cu antrenorul. Prima oară am luat pauze de 2-3 minute, apoi au ajuns la 10 minute, iar în a patra oră nu am mai putut ridica braţul, dar mi-am revenit după masajul făcut de Stelian Andreescu. În rest, totul a fost mental", a declarat, pentru AGERPRES, Sorin Andrici.Andrici le-a mulţumit celor care au fost lângă el şi a amintit ca înotat pentru a atrage atenţia asupra cazului colegului său, Vasile Aftene, care are nevoie de sprijin pentru tratamentul bolii de care suferă."Pot spune că misiunea a fost îndeplinită. Am înotat 12 ore. Vreau să sensibilizez oamenii, să simtă că efortul nostru, al jandarmilor, este îndreptat spre colegul nostru Vasile Aftene, că suntem aproape de el, îl iubim şi-i transmitem din puterea noastră", a mai spus Andrici.La rândul lui, antrenorul Mihai Ivanov l-a felicitat pe sportiv şi a primit provocarea adresată de Sorin Andrici de a alerga la un maraton în toamna acestui an."Primesc provocarea, cu atât mai mult cu cât nu este peste trei luni, aşa cum s-a întâmplat în cazul tău", a declarat Mihai Ivanov.Andrici a terminat cursa alături de Raluca Macavei, care a apreciat ideea cursei de 12 ore."Cursa nu a fost foarte grea, dar nu zic că a fost uşoară. Mi se pare magnifică ideea. Alţii nu ar face aşa ceva şi cred că gestul lui Sorin Andrici este minunat", a afirmat Raluca Macavei, după ce a înotat două ore alături de Sorin Andrici.Printre donatorii care l-au susţinut în bazin a fost şi Stelian Andreescu, în vârstă de 52 de ani."Sorin Andrici şi-a testat limitele pentru o cauză nobilă. M-am simţit onorat să înot alături de el. E un gest de mare curaj pentru colegul lui", a afirmat Stelian Andreescu.În timpul cursei, Sorin Andrici a mai înotat alături de sportivi ai clubului Aqua Vita Delta - Eduard Bumbac, Anastasia Ganea, Ştefan Despina, Amalia Gheba, Denisa Cralea, Mircea Cralea, George Cojocaru şi Mihai Safca.Angajat al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ), Vasile Aftene are nevoie de 100.000 de lei pentru tratamentul bolii de care suferă, iar donaţiile se primesc în continuare.În vârstă de 46 de ani, Sorin Andrici participă la competiţiile de atletism masters de şase ani şi a fost campion naţional de două ori. Cea mai mare distanţă parcursă în alergare a fost de 148 de kilometri, iar cea mai dificilă cursă a fost de triatlon, în timpul acesteia înotând 4 kilometri, pedalând pe bicicletă 180 de kilometri şi alergând 42 de kilometri. AGERPRES/(A, AS - autor: Luisiana Bîgea, editor: Oana Popescu, editor online: Andreea Preda)