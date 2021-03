Povestea care îți face pielea de găină! Ce s-a întâmplat cu o învățătoare din Craiova, după ce a fost operată. L-a văzut în salon pe unul din foștii săi elevi și s-a produs tragedia!

15:50

După divorțul dureros de George Burcea, Andreea Bălan se pare că face pași mici, dar siguri către fericire. Artista și-a găsit liniștea în brațele lui Tiberiu Argint, pe care l-a introdus deja în familia ei.