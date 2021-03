Două nume importante ratează EURO! Antrenorul a dezvăluit cum stau cu recuperarea

14:50

Mai există oameni capabili să spună că Benzema nu e un fotbalist de nivelul lui Real Madrid. Că nu e un nouar autentic, că e cam ratangiu, că a trăit pe spatele lui Cristiano, că are parte de tot felul de favoruri de la Zidane și de la Florentino Pérez, că nu prea are caracter și tot așa. Partea cu caracterul n-o discut aici. ...