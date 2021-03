Andreea Bălan, hotărâtă să ajungă în fața altarului cu Tiberiu Argint: ”Vreau să fiu fericită”

23:40

O nouă înșelătorie face ravagii în România. Unii dintre oamenii de bună credință care pun anunțuri pe OLX sunt păcăliți de clienți falși și le sunt furați banii de pe card fără să-și dea seama. […] The post O nouă țeapă face ravagii pe internet. Cum să te ferești de escrocii care aplică „Metoda OLX” appeared first on Cancan.