Coronavirus: Instituţiile culturale franceze cresc presiunea asupra guvernului pentru a relaxa restricţiile

08:20

La aproape un an după primele închideri ale unor săli de spectacole americane sub presiunea pandemiei, premiile Grammy sărbătoresc duminică muzica şi vedetele sale, cu regina Beyonce cap de afiş şi cu un hit dedicat mişcării Black Lives Matter, transmite AFP.La fel ca multe alte ceremonii, tradiţionala seară de gală a fost amânată din cauza coronavirusului şi se va desfăşura în principal într-o manieră virtuală, alternând spectacole live cu secvenţe preînregistrate.Cu 9 nominalizări, Beyonce - ale cărei eşecuri repetate în categoriile majore ale premiilor au stârnit controverse - va deschide din nou dansul competiţiei cu lupii tineri precum Taylor Swift, Dua Lipa sau Roddy Ricch, fiecare dintre ei nominalizat la câte 6 categorii.Queen B. este artista cu cele mai multe nominalizări la premiile Grammy, 79 în total, la egalitate cu Sir Paul McCartney şi imediat în spatele deţinătorilor recordului de nominalizări: soţul său, Jay-Z, şi legendarul Quincy Jones, care au adunat câte 80 de nominalizări.Piesa sa "Black Parade", lansată în luna iunie în contextul mişcărilor violente de protest împotriva rasismului izbucnite după moartea lui George Floyd şi a altor afro-americani ucişi de poliţie, este favorită la categoriile "înregistrarea anului" şi "piesa anului".Numeroşi experţi pariază însă pe Dua Lipa, care şi-a asumat riscul de a lansa un album disco chiar înainte de măsurile de lockdown impuse în contextul pandemiei de COVID-19.Răsfăţata galelor Grammy din anii trecuţi, Taylor Swift a obţinut nominalizările din acest an cu o strategie inversă: ea a lansat albumul "Folklore", un album surpriză cu accentele simple şi duioase, lansat în mijlocul pandemiei.Rock şi BLMRecompensat anul trecut cu un Grammy pentru colaborarea sa cu starul hip-hop Nipsey Hussle (ucis în 2019), rapperul Roddy Ricch şi piesa sa "The Box" şi-au făcut loc printre categoriile generaliste cu o nominalizare la categoria "piesa anului".Rockeriţa Brittany Howard, cunoscută alături de trupa sa, Alabama Shakes, a avut succes cu experimentul său solo şi a primit cinci nominalizări cu albumul "Jaime".Ea se numără printre favoriţii categoriilor rock ale premiilor Grammy, ce au fost monopolizate de femei în premieră de la înfiinţarea acestor premii în 1959.Tânăra Billie Eilish, care a făcut senzaţie anul trecut când a câştigat trofeele la toate cele patru categorii-regine ale galei Grammy, ar putea avea un important cuvânt de spus şi la această ediţie a galei, la mare luptă cu Post Malone, Justin Bieber sau rapperul DaBaby.Printre favoriţi se numără şi Megan Thee Stallion, care a adunat patru nominalizări, dintre care una la categoria "revelaţia anului", pe care are toate şansele să o câştige. Remixul piesei sale "Savage", alături de Beyonce, a intrat de asemenea în cursă şi la categoria "înregistrarea anului".Printre revelaţiile acestei gale s-ar putea număra şi rockeriţa californiană Phoebe Bridgers, despre care se vorbeşte foarte mult în ultimul timp.Artistă confirmată, Fiona Apple, al cărei album "Fetch The Bolt Cutters" a fost descris drept "o capodoperă" de numeroşi critici, se numără printre favoritele secţiunii dedicate muzicii rock.Mişcarea Black Lives Matter şi artiştii pe care i-a inspirat sunt, de asemenea, reprezentaţi în forţă de Lil Baby cu piesa "The Bigger Picture", care a primit două nominalizări şi respectiv de imnul antirasist "I Can't Breathe" de H.E.R. care poate câştiga trofeul la categoria "piesa anului".La întâlnirea cu publiculDeşi a rămas în afara categoriilor generaliste, solistul Harry Styles şi piesa sa foarte trendy "Watermelon Sugar" figurează pe lunga listă a starurilor cărora le revine dificila sarcină de a transforma într-o veritabilă sărbătoare a muzicii o gală aflată sub semnul restricţiilor pandemiei. La sfârşitul lunii februarie Globurile de Aur au plătit acest preţ, cu o audienţă în scădere cu 62% faţă de anul precedent.Megan Thee Stallion va urca şi ea pe scenă, la fel ca şi Cardi B., care nu a fost nominalizată la premii în acest an. Cele două au incendiat posturile de radio cu duetul lor în piesa "WAP". Nu este însă sigur dacă vor interpreta această piesă la o oră de maximă audienţă în cadrul galei Grammy pentru că versurile sunt foarte explicite din punct de vedere sexual.Taylor Swift, Roddy Ricch, Billie Eilish, Dua Lipa, Post Malone şi DaBaby vor veni şi ei la întâlnirea cu publicul galei Grammy, precum şi idolii sud-coreeni BTS, care sunt nominalizaţi la categoria pop.Ceremonia, ce va fi animată de umoristul Trevor Noah, începe duminică la ora locală 17:00 la Los Angeles (luni, 01:00 GMT).AGERPRES/(AS - autor: Codruţ Bălu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Recording Academy / GRAMMYs / TwitterCiteşte şi: Taylor Swift şi Harry Style, printre artiştii care vor cânta la gala premiilor Grammy 2021