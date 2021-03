Andreea Bălan, adevărul despre divorțul de George Burcea! „Cred că într-o relație greșesc ambele persoane”

09:30

El are 37 de ani și ea 40. Au devenit părinți și toată lumea se întreabă când anume se vor căsători. Smiley și Gina Pistol reușesc să ridice numeroase semne de întrebare, însă motivul pentru […] The post De ce refuză Smiley să se însoare cu Gina Pistol, deși acum au un copil împreună? Motivul artistului a făcut-o pe Laura Cosoi să-l părăsească appeared first on Cancan.