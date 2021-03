CALCULE. Luptă infernală pentru play-off în Liga 2 » 11 echipe cu șanse reale, cu două meciuri rămase de disputat

17:00

Nicolae Grigore (37 de ani) a anunțat, imediat după eșecul cu Unirea Slobozia, 1-2, că cel mai probabil va demisiona de la cârma giuleștenilor.„Este un rezultat dezastruos pentru noi. Explicaţii prea multe nu cred că sunt sau poate mi-ar fi greu să găsesc în momentul acesta. Doar faptul că nu am reuşit să gestionăm anumite momente, nu am reuşit să rămânem calmi și apoi am fost taxaţi pe nişte greşeli individuale. ...