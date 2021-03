Doi copii de 6 ani, prinși sub țevi, în Costinești. Unul dintre ei a decedat

16:40

După ce am văzut cum s-au modificat relațiile de iubire ale adolescenților după un an de pandemie, data trecută am vorbit despre legătura directă dintre conflictele de acasă și riscul ca tinerii să cadă în capcana unei rețele de trafic de persoane. Inegalitatea de gen este un factor major în vulnerabilitatea crescută a fetelor și […]