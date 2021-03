Lidia Buble, cu ochii în lacrimi pe rețelele de socializare! Ce s-a întâmplat cu artista. „Pot să-mi exprim sentimentele”

11:00

De astăzi, 14 martie 2021, intră în vigoare Hotărârea de Guvern care prelungește starea de alertă pe teritoriul țării noastre. Important de știut este că dacă nu vă aflați în case la ora 22:00, […] The post Starea de alertă, prelungită de astăzi în România. Așa arată declarația pe propria răspundere și adeverința angajator appeared first on Cancan.