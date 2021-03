Jucătorii lui Poli Iași au cedat la interviu: „Am arătat jalnic!” / „Am avut un șut pe poartă sau spre poartă?”

20:00

Valentin Mihăilă (21 de ani) a marcat în Parma - AS Roma, scor 2-0, dintr-o pasă primită de la Dennis Man (22 de ani). Cele două extreme „tricolore” au fost lăudate în Gazzetta dello Sport. Cronica meciului Parma - AS Roma 2-0Valentin Mihăilă și Dennis Man au fost cei mai periculoși fotbaliști ai Parmei, în victoria crucială cu AS Roma. Gazzetta dellor Sport, cea mai importantă publicație sportivă din Italia, le-a dedicat lor cronica meciului. ...