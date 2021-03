VIDEO Grammy2021/ H.E.R. a câştigat premiul pentru piesa anului cu ''I Can't Breathe''

05:50

Superstarul pop Taylor Swift a câştigat duminică seară premiul Grammy la categoria albumul anului cu LP-ul "Folklore", transmite Reuters. When you accept the GRAMMY for Album Of The Year with your crew. #GRAMMYs pic.twitter.com/8SY8dypUyH— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 15, 2021 La această categorie au mai fost nominalizaţi Jhené Aiko ("Chilombo"), Black Pumas ("Black Pumas"), Coldplay ("Everyday Life"), Jacob Collier ("Djesse Vol.3"), HAIM ("Women In Music Pt. III"), Dua Lipa ("Future Nostalgia") şi Post Malone ("Hollywood's Bleeding").AGERPRES/(AS - editor: Codruţ Bălu, editor online: Andreea Preda) Citeşte şi: Taylor Swift şi Harry Style, printre artiştii care vor cânta la gala premiilor Grammy 2021 Grammy2021: Sărbătoare a muzicii în pofida pandemiei Grammy2021/ Kanye West, Beyonce şi Billie Eilish, printre primii câştigători UPDATE VIDEO Grammy2021/ Megan Thee Stallion s-a impus la categoria cel mai bun nou artist VIDEO Grammy2021/ Harry Styles a deschis seara premiilor Grammy cu un hit şi un ''boa" din pene verzi