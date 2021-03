Două filme despre profesorii care schimbă lumea. „Sindromul Tourette m-a făcut profesorul pe care nu l-am avut niciodată”

11:50

Roxana Nemeș se află la un pas de a părăsi „Survivor România”, din cauza unor probleme de sănătate. În urma unor analize, medicii au descoperit că Faimoasa are probleme cu bila. Concurenta trece prin momente grele și are nevoie de tratament. „Aș vrea să spun că mă simt foarte bine. Din păcate, din ce am […]