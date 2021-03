Start la etapa 3 de vaccinare. Platforma de programare, greu de accesat. În ce judeţe mai sunt locuri libere

12:15

Unul dintre cele mai mari spitale de copii din România, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu", are nevoie de o ambulanţă. Unitatea medicală are la dispoziţie doar o ambulanţă veche, din 2007 şi nu mai are cu ce face transferul medical al copiilor care necesită intervenţie.