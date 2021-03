Salvaţi Copiii - apel de strângere de fonduri pentru achiziţionarea unei ambulanţe pentru Spitalul "Grigore Alexandrescu"

11:40

Eva Jacqueline Longoria Baston s-a născut la 15 martie 1975, în oraşul Corpus Christi din sudul Texasului, din părinţi cu origini mexicane.Este licenţiată în chineziologie, ştiinţa fiziologiei şi mecanicii mişcărilor musculare ale omului, pe care a studiat-o la Universitatea A&M din Texas, potrivit imdb.com. În perioada studenţiei, mai exact în anul 1998, a fost Miss Corpus Christi.În mai 2013, a obţinut diploma de master cu o teză despre contribuţiile femeilor de origine latino-americană în domeniul ştiinţific, susţinută la Universitatea de Stat din California, potrivit usmagazine.com.După câteva participări la preselecţii de casting în Los Angeles, a debutat în cinematografie pe micul ecran, în unul din episoadele celui de-al zecelea sezon al serialului "Beverly Hills, 90120". A urmat o altă scurtă dar convingătoare apariţie în serialul "General Hospital". Primul său rol important a fost Isabella Brana, pe care Eva Longoria a interpretat-o în telenovela "Tânăr şi neliniştit" ("The Young and the Restless") între anii 2001 şi 2003. Pentru prestaţia sa, i-a fost decernat, în 2002, Premiul ALMA la categoria Cea mai bună actriţă latino-americană.După prezenţe în pelicule mai puţin cunoscute, precum "Senorita Justice" (2004), Eva Longoria a fost distribuită în serialul de comedie-dramă "Neveste disperate" ("Desperate Housewives"), difuzat de ABC între 2004 şi 2012. Interpretarea personajului Gabrielle Solis i-a adus celebritatea pe plan internaţional, o nominalizare, în 2006, la Globurile de Aur pentru Cea mai bună prestaţie feminină într-un serial de televiziune - musical sau comedie şi Premiul People's Choice pentru Starul de televiziune favorit, în 2007. În 2005, a primit, împreună cu partenerele sale de platou Teri Hatcher, Felicity Huffman şi Marcia Cross, premiul pentru Cea mai bună distribuţie într-un serial de comedie din partea Sindicatului Actorilor Americani (Screen Actors Guild).Eva Longoria a fost desemnată Personalitatea Anului la ediţia din 2006 a Premiilor ALMA, dedicate celor mai buni artişti latino-americani.Primul său rol major pe marile ecrane datează din 2006, atunci când a făcut parte, alături de Michael Douglas şi Kiefer Sutherland, din distribuţia thriller-ului "The Sentinel". În acelaşi an, a jucat în "Harsh Times", alături de Freddy Rodriguez şi Christian Bale.Din filmografia sa mai fac parte peliculele: "Over Her Dead Body" (2008), "For Greater Glory" (2012), "Frontera" (2014), "Lowriders" (2016) şi "Overboard" (2018).Între 2015 şi 2016, a fost Ana Sofia Calderon în sitcom-ul "Telenovela", difuzat de NBC.Cele mai recente filme în care poate fi urmărită sunt: "Dog Days" (2018), "Dora and the Lost City of Gold" (2019) şi "Sylvie's Love" (2020). În 2019, a jucat în trei episoade ale serialului de suspans "Grand Hotel", iar în 2020, în două episoade ale comediei "Flipped".A fost imaginea unor campanii publicitare pentru produse L'Oreal, New York & Co., Magnum Ice-Cream şi Heineken. A pozat pentru coperţile unor reviste precum Vogue, Marie Claire şi Harper's Bazaar.În 2010, a fost gazda ceremoniei Premiilor MTV Europe Music, desfăşurată în Madrid, Spania.A lansat, în aprilie 2011, cartea de bucate "Bucătăria Evei: Gătind cu dragoste pentru familie şi prieteni" ("Eva's Kitchen: Cooking with Love for Family and Friends"). A ocupat pentru doi ani consecutivi, în 2005 şi 2006, prima poziţie în topul celor mai atrăgătoare celebrităţi feminine, întocmit de publicaţia Maxim, arată maxim.com. În 2008, s-a aflat pe poziţia cu numărul 14 în topul celor mai sexy femei, realizat de FHM, performanţă repetată în 2011, în clasamentul similar al revistei People.În 2006, a înfiinţat organizaţia filantropică "Eva's Heroes", pentru a-i ajuta pe copiii cu deficienţe de dezvoltare, potrivit evasheroes.org. Împreună cu Howard Buffett, fiu al miliardarului Warren Buffett, a pus bazele fundaţiei caritabile "Eva Longoria", dedicată sprijinirii copiilor şi antreprenorilor latino-americani, conform evalongoriafoundation.org. În 2009, publicaţia The Hollywood Reporter a numit-o "Filantroapa anului". Este purtătoarea de cuvânt, la nivel naţional, a organizaţiei "Padres Contra El Cancer".A fost căsătorită cu actorul Tyler Christopher (între 2002-2004) şi cu fostul baschetbalist profesionist Tony Parker (2007-2011).În mai 2016, s-a căsătorit cu afaceristul mexican Jose Antonio "Pepe" Baston Patino, cu care, din 2018, are un fiu. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Mariana Zbora-Ciurel) Sursa fotografii: Eva Longoria Baston/Facebook.com