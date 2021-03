Măști de față – cum să le alegi în funcție de tipul de ten

13:40

Litchi este un fruct mic, dar plin de nutrienți, care a devenit destul de popular și în România. Bogat în vitamina C, litchi are numeroase beneficii pentru organism. Fructul de litchi crește în zonele tropicale, are o textură gelatinoasă și un gust dulce, iar coaja este de culoare roșiatică, țepoasă. Acesta poate fi mâncat ca […]