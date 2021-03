Documentarul „Colectiv” a fost nominalizat la Premiile Oscar

07:40

Cătălin Măruță o vrea „fit” pe Andra. Prezentatorul de la Pro Tv i-a sugerat cântăreței să mai slăbească, căci s-a îngrășat prea mult în perioada pandemiei. Cum a reacționat artista? În cadrul matinalului Morning ZU, […] The post Măruță o vrea „fit” pe Andra. Prezentatorul de la Pro Tv este nemulțumit de fizicul soției appeared first on Cancan.