Mureş: Ambasadorii proiectului "Şcoli curate" solicită primarilor alocarea de bugete decente pentru o educaţie de calitate

15:40

Lungmetrajul "Nomadland", regizat de Chloe Zhao, se regăseşte pe lista peliculelor care au fost nominalizate luni la premiul Oscar pentru cel mai bun film, potrivit platformelor online ale Academiei de film americane, instituţia care decernează aceste trofee.La categoria cel mai bun film vor concura în acest an următoarele producţii cinematografice: "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Minari", "Nomadland", "Promising Young Woman", "Sound of Metal", "The Trial of Chicago 7", "Mank". Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Andra Day ("The United States v. Billie Holiday"), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman"), Frances McDormand ("Nomadland"), Carey Mulligan ("Promising Young Woman") au fost nominalizate la categoria "cea mai bună actriţă în rol principal". La categoria "cel mai bun actor" au fost nominalizaţi Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom"), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank"), Steven Yeun ("Minari"). La categoria "cel mai bun regizor" vor concura cineaştii Chloe Zhao ("Nomadland"), David Fincher ("Mank"), Lee Isaac Chung ("Minari"), Emerald Fennell ("Promising Youg Woman"), Thomas Vinterberg ("Another Round"). Nominalizările pentru cele 24 de categorii de la premiile Oscar 2021 au fost anunţate prin intermediul unui streaming video de Priyanka Chopra şi Nick Jonas.Cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 25 aprilie la Los Angeles. Gala va fi transmisă în direct de postul american ABC şi va fi difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.