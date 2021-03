Andreea Antonescu și nebuniile tinereții. Cel mai excentric loc în care a făcut dragoste

13:30

Șerban Huidu a tăcut cât a tăcut și, de curând, el a decis să se implice în scandalul izbucnit după ce Laurette a fost bătută într-un hotel din București. În timpul declarațiilor tranșante, prezentatorul emisiunii […] The post Șerban Huidu, despre scandalul izbucnit după ce Laurette a fost bătută: “Prostituție a existat și va exista cât e lumea”. Declarațiile tranșante la adresa celor care s-au bucurat de trauma artistei appeared first on Cancan.