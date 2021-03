(Publicitate) Tot ce trebuie să știi despre bateria mașinii tale

10:30

Ronald DeFeo Jr., în vârstă de 69 de ani, bărbatul care și-a ucis în1974 părinții și cei patru frați în Amityville, o suburbie a orașului New York , a murit vineri, a declarat administrația închisorii din statul New York, SUA, informează HotNews.ro, care citează AFP.Bărbatul, care era încarcerat în penitenciarul Sullivan din nordul New York-ului, […]