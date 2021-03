GCS: 6.118 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2; teste efectuate în ultimele 24 de ore - peste 38.000

12:10

Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, cunoscut ca Acvariul din Tulcea, găzduieşte în această perioadă expoziţia de tablouri din oase de peşte "Un artist dunărean" semnată de Viorel Vasile.În vârstă de 61 de ani, fost angajat al Armatei, acum pensionar, Viorel Vasile, pe numele lui real Gheorghe Vasile, a început să facă tablouri din oase de peşte în anul 2017, după un accident în urma căruia nu a mai putut sculpta în lemn."La un borş de peşte, după ce am mâncat la o cunoştinţă, am observat ceva ciudat la unul din oase. L-am aşezat pe o coală de hârtie şi am spus că seamănă cu o floare, dar şi cu un corp de pasăre. Atunci m-am gândit să adun oasele de peşte şi să fac ceva cu ele. Încet, încet, am început să realizez tablourile", a declarat, pentru AGERPRES, artistul Gheorghe Vasile.El a mai spus că partea cea mai dificilă a tablourilor este pregătirea oaselor de peşte."Durează foarte mult tratatul oaselor de peşte, fiindcă trebuie să le curăţ de grăsime", a afirmat artistul tulcean.El a menţionat că până acum a făcut peste 510 tablouri din oase de peşte, ramele acestora fiind, de asemenea, din materiale reciclabile."Suporţii sunt din cartoane, materiale reciclabile. Le folosesc doar dacă sunt în regulă, nu sunt boţite, le decupez, le dau formă, le dau cu un adeziv şi cu un şpaclu de pictură dau culoare. Încerc să imit scoarţa copacului şi astfel schimb aspectul. Sunt suporţi foarte uşori", a declarat Gheorghe Vasile. Foto: (c) Luisiana Bîgea/AGERPRES FOTOArtistul se află la prima expoziţie personală, în contextul în care până acum a donat toate lucrările realizate. În schimb, prin intermediul reţelelor de socializare a ajuns să fie cunoscut şi în străinătate."Baroneasa Jiselda Salbu m-a văzut pe youtube şi mi-a propus să colaborăm. Prima temă pe care am avut-o a fost 'Violenţa domestică' şi am realizat o lucrare din traforaj, cu doi copii care merg în ploaie, o lucrare care mă reprezintă. Următoarea temă este 'Arctic' şi voi preda lucrarea la finele lunii viitoare", a mai spus Gheorghe Vasile.Expoziţia "Un artist dunărean" a fost deschisă la finele lunii trecute fără un vernisaj oficial, iar reprezentanta Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, Laura Doxan, a detaliat împrejurările în care a fost organizat evenimentul."Cred că prin 2010-2011, am avut la muzeu o expoziţie a unei doamne, Maria Macovei, cu lucrări din oase de peşte. A avut succes, străinii au vrut să cumpere lucrările. Pe domnul Vasile l-am descoperit pe facebook, ne-a surprins şi am decis să-l punem în valoare", a declarat Laura Doxan.Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării pregăteşte documentele necesare colaborării cu unităţile de învăţământ, în contextul în care în ultimul an acestea au fost suspendate pe fondul pandemiei."Vom începe orele online cu şcolile, iar acestea vor presupune ghidaj în expoziţie. În momentul de faţă, normele de prevenire a răspândirii noului coronavirus nu permit ghidajul de specialitate, dar la cererea unităţilor de învăţământ vom putea organiza ateliere on-line, iar unul dintre ele ar putea fi susţinut de domnul Vasile", a mai spus Laura Doxan. Foto: (c) Luisiana Bîgea/AGERPRES FOTOExpoziţia "Un artist dunărean" va fi deschisă la Acvariul din Tulcea până pe 25 mai.Unul dintre cele mai vizitate obiective ale Institutului de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion", Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării din municipiu a avut anul trecut aproape 43.000 de vizitatori, cu circa 50% mai puţini decât în anul 2019, situaţia fiind explicată prin restricţiile impuse de pandemia cu noul coronavirus.Acvariul găzduieşte expoziţia "Mame şi pui", realizată în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" şi expoziţia de fotografie omonimă semnată de Daniel Petrescu, Iliuţă Goean, Valeriu Leonov, Mihai Baciu şi Antal Boncoi. AGERPRES / (A, AS - autor: Luisiana Bîgea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu)