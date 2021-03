Situația se înrăutățește în Ilfov! După Bragadiru, comunele Chiajna și Cornetu intră în carantină pentru 14 zile

09:10

Scenariu de film în Satu Mare, după ce un bărbat a alertat Poliția pe motiv că are un hoț în casă. Ceea ce a urmat, însă, întrece orice imaginație. Un bărbat de 33 de ani […] The post De-a râsul-plânsul! Un bărbat a alertat Poliția pe motiv că are un hoț în casă, însă ce a descoperit apoi l-a lăsat mască appeared first on Cancan.