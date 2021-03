Percheziţii la Iaşi într-un dosar de trafic de minori; 7 persoane vor fi audiate

15:00

Premierul Florin Cîţu a declarat marţi, la Craiova, că ţinta de creştere a numărului de paturi ATI pentru pacienţi cu COVID-19 la 1.600 rămâne una urgentă pentru ca autorităţile să se asigure că nu vor avea probleme în gestionarea pandemiei, el adăugând că există resursele pentru atingerea acestui obiectiv."Am fost la întâlnirea CNCCI duminică şi informaţiile pe care le-am avut atunci nu au fost foarte bune, numărul de paturi din ATI scăzuse de la începutul anului şi până acum, deşi am spus foarte clar că nu vreau să văd acest lucru, dar unii manageri de spitale au decis să reducă numărul de paturi la ATI, (...) cam 100 de paturi. De aceea am cerut foarte clar şi urgent să crească numărul de paturi la 1.600, este noua ţintă pentru CNCCI. Ştiu că Ministerul Sănătăţii a avut, ieri, o întâlnire sau două pe această temă, avem nevoie să creştem urgent numărul de paturi la ATI la 1.600 cel puţin ca să ne asigurăm că nu vom avea probleme", a declarat Florin Cîţu, aflat într-o vizită de lucru în judeţul Dolj. Premierul a subliniat că resursele nu lipsesc pentru atingerea acestui obiectiv."Toate ministerele, şi mai ales Ministerul Sănătăţii are resursele necesare pentru a creşte numărul de paturi", a declarat Cîţu.Întrebat câte locuri libere la ATI mai sunt în acest moment la nivel naţional, şeful Executivului a precizat: "Situaţia paturilor la ATI este, deja, cea pe care eu am prezentat-o, 1.408 paturi avem, deci sunt locuri libere, poate nu sunt în zonele în care sunt persoane bolnave"." Şi la Bucureşti, (...) se suplimentează cu cel puţin 13 paturi, este un TIR mobil. Este exact ce am cerut Ministerului Sănătăţii, să vină cu soluţii, să crească numărul de paturi la 1.600. Ieri, ştiu că au avut o întâlnire, încă nu am avut o discuţie cu Ministerul Sănătăţii pe această temă, dar am cerut Inspecţiei să meargă în fiecare spital şi să vadă care e situaţia reală a paturilor ATI şi să se asigure că nu se mai întâmplă nimic cu paturile şi că nu mai scad şi că trebuie să crească. Astăzi nu am primit acest raport, ştiu că sunt cele pe care le-am raportat eu, cele 1.408, nu am un raport după ce am prezentat această informaţie, dar mâine este şedinţă de Guvern şi sper să avem o situaţie. Astăzi nu mi s-a raportat", a mai declarat premierul Florin Cîţu.