Maramureş: Poveştile, legendele şi basmele locului, povestite publicului în cadrul unui atelier digital

19:00

Senatul a dezbătut marţi moţiunea simplă intitulată "O Românie în agonie, cu Năsui la Economie", prin care cei 41 de semnatari, senatori PSD, au solicitat demiterea "imediată" a ministrului Economiei, Claudiu Năsui. Moţiunea a fost respinsă, cu 55 de voturi 'pentru', 72 'împotrivă' şi o abţinere. Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO UPDATE ORA 18:43 VIDEO Senat: Moţiunea simplă a PSD împotriva ministrului Economiei - respinsă Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO Senatul a respins, marţi, moţiunea simplă intitulată "O Românie în agonie, cu Năsui la Economie", cu 55 de voturi 'pentru', 72 'împotrivă' şi o abţinere.Cei 41 de semnatari, senatori PSD, au solicitat prin acest demers demiterea "imediată" a ministrului Economiei, Claudiu Năsui. UPDATE ORA 18:33 VIDEO Senat/Guran: PNL va vota împotriva moţiunii - nu în 70 de zile construim o ţară, un minister, o economie Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO Liderul grupului liberal din Senat, Virgil Guran, a declarat marţi, în plen, că PNL va vota împotriva moţiunii simple împotriva ministrului Claudiu Năsui, exprimându-şi convingerea că aceasta nu va trece, pentru că nu în 70 de zile se construieşte "o ţară, un minister, o economie"."Ministrul Năsui este un ministru tânăr care doreşte să realizeze un lucru constructiv la minister. Eu cred că trebuie să-i dăm această încredere, să aibă sprijinul nostru şi să avem puţină răbdare. Nu în 70 de zile construim o ţară, un minister, o economie. Şi vă spun ceva, că vă văd nerăbdători să intraţi la guvernare: Aveţi de aşteptat. Alianţa PNL-USR-UDMR funcţionează. PNL va vota împotriva moţiunii şi sunt sigur că această moţiune nu o să treacă", a precizat Guran, în cadrul dezbaterilor la moţiunea simplă "O Românie în agonie, cu Năsui la Economie". UPDATE ORA 18:26 VIDEO Senat/Lorant Antal: Ministrul Năsui are curajul asumării; UDMR nu va vota moţiunea simplă Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO Senatorul UDMR Lorant Antal i-a îndemnat marţi pe senatorii social-democraţi să-l lase pe ministrul Economiei, Claudiu Năsui, să îşi ducă "la bun sfârşit" planurile şi să fie întrebat despre îndeplinirea acestora la cel puţin un an de la învestire."Cred ca a venit timpul să începem să avem răbdare unul faţă de celălalt. A venit timpul să nu facem sport prin schimbări de guverne, schimbări de miniştri, schimbări de prim-miniştri, cum v-aţi obişnuit dumneavoastră. Domnul ministru Năsui a avut curajul să se uite în spatele lucrurilor. Asta este oare problema? Domnul ministru Năsui are curajul asumării şi curajul de a regândi lucruri", a afirmat senatorul Lorant Antal, în plenul Senatului. UPDATE ORA 17:46 Senat/Gorghiu: Stimaţi pesedişti, sunt ai voştri, asumaţi-vă analfabeţii Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a cerut marţi social democraţilor, în cadrul dezbaterii moţiunii simple "O Românie în agonie, cu Năsui la Economie", să-şi asume "analfabeţii, nişte golani care în sală huiduie şi nimeni nu-i pune la punct". ORA 16:17 Senat: A început dezbaterea moţiunii simple a PSD împotriva ministrului Economiei Dezbaterea moţiunii simple intitulate "O Românie în agonie, cu Năsui la Economie" prin care cei 41 de semnatari, senatori PSD, solicită demiterea "imediată" a ministrului Economiei, Claudiu Năsui, a început marţi în plenul Senatului. Votul va fi acordat tot marţi, la finalul dezbaterilor, prin vot secret cu bile. Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO În sală şi-au înregistrat prezenţa 90 senatori.Liderul grupului PSD din Senat, Lucian Romaşcanu, citeşte textul moţiunii, în plen. AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ady Ivaşcu) * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzarii ştirilor pe fluxul agenţiei. * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Citeşte şi: Senat/Dragu: Vot cu bile la moţiunea simplă a PSD împotriva ministrului Economiei