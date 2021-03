Cîmpeanu, întrebat cum poate fi rector cineva cu decizie de plagiat: „Nu ştiu dacă poate”. Ce spune despre suspiciunea în cazul rectorului Academiei de Poliţie

22:45

Din 15 martie, am intrat în Postul Paştelui, considerat cel mai lung şi mai aspru dintre toate posturile de peste an. Timp de 40 de zile, plus Săptămâna Mare, va trebui să ne abţinem de la carne, ouă şi produse lactate. Aţi crede că o să fie greu, că opţiunile de mâncare sunt limitate, însă vedetele pasionate de gătit ne demonstrează că nu e deloc aşa.