Chef Adrian Pop a murit, după mai multe zile în comă

15:00

Majda a părăsit de ceva timp competiția Survivor România. Vedeta a ajuns acasă și încearcă să se întoarcă la un ritm de viață normal, însă lucrurile nu sunt așa de simple. Majda a recunoscut că […] The post Majda, probleme de sănătate după Survivor România! „Corpul reacționează diferit la schimbare” appeared first on Cancan.