Cât de mult s-a îngrășat chef Florin Dumitrescu. A ajuns să cântărească mai mult decât Cătălin Scărlătescu

19:10

Cristian Tudor Popescu a anunțat că se va vaccina cu serul AstraZeneca, în ciuda suspiciunilor apărute în ultimul timp. Acesta a declarat că și-a făcut programarea și va merge în curând să primească vaccinul. Cristian […] The post Cristian Tudor Popescu se vaccinează cu serul AstraZeneca! „Dacă se întâmplă să nu ne mai vedem măcar am făcut ceva pentru știință” appeared first on Cancan.