Poliţia bulgarăa confiscat 4 milioane de dolari şi 3,6 milioane de euro falsificaţi la ouniversitate din Sofia

11:15

Într-un articol intitulat „Why Europe Is Falling Behind on Vaccines şi publicat pe 8 februarie în Foreign Policy, Eyck Freymann, directorul Greenmantle, o firmă de consultanţă în macroeconomie pentru regiunea Indo-Pacific, respectiv Elettra Ardissino, analist la aceeaşi firmă, argumentează că este vorba de un cumul de subachiziţii, reglementări suprazeloase şi populaţie reticentă la vaccinare.