EXCLUSIV Cortacero vrea să revină la Dinamo, dar are probleme cu legea: dat în judecată în Spania și evacuat din Londra

CS Universitatea Craiova a învins-o pe UTA, scor 2-0. Marinos Ouzounidis (52 de ani) și Dan Nistor (32 de ani) au păreri diferite despre pauza provocată de meciurile echipei naționale. Cronica meciului CS Universitatea Craiova - UTA 2-0„Am avut meciuri mai bune decât astăzi. Spre exemplu, cu FC Botoșani am făcut o primă repriză bună. Trebuie să lucrăm mai mult. Am marcat în ultimul minut, dar am avut șanse să rezolvăm mai devreme. Rezultatul e îmbucurător. ...