RPDC: Phenianul refuză contactele cu SUA atât timp cât Washingtonul nu renunţă la politica sa ostilă

Fostul preşedinte american Barack Obama a lansat miercuri un apel la "încetarea violenţei împotriva asiaticilor", după un atac armat soldat cu opt morţi, între care şase femei de origine asiatică, în trei saloane de masaj în regiunea Atlanta, sud-estul SUA, relatează AFP."Chiar dacă motivaţiile atacatorului nu sunt încă stabilite, identitatea victimelor ilustrează o creştere îngrijorătoare a violenţei împotriva asiaticilor, care trebuie să înceteze", a spus democratul pe Twitter, deplângând în acelaşi timp "epidemia de violenţe cu armă de foc" din SUA. Even as we’ve battled the pandemic, we’ve continued to neglect the longer-lasting epidemic of gun violence in America. Although the shooter’s motive is not yet clear, the identity of the victims underscores an alarming rise in anti-Asian violence that must end.— Barack Obama (@BarackObama) March 17, 2021 "În timp ce noi ne batem împotriva pandemiei, am continuat să neglijăm epidemia de violenţe cu arme de foc care durează de mai mult timp în America", scrie fostul preşedinte."Împuşcăturile de ieri ne amintesc încă o dată în mod tragic că avem încă multe de făcut pentru a aplica legi care încadrează armele de foc şi pentru a eradica ura şi violenţa din societatea noastră", a continuat Barack Obama.Opt persoane, între care şase femei de origine asiatică, au fost ucise marţi în trei atacuri distincte cu focuri de armă în saloane de masaj din zona Atlanta, un suspect, presupus a fi la originea tuturor acestor violenţe, fiind arestat după câteva ore, a anunţat poliţia, citată de AFP şi Reuters.Primul atac a început la ora locală 17:00 la Young's Asian Massage în comitatul Cherokee, la aproximativ 65 de km nord de oraşul Atlanta, soldându-se cu patru morţi şi un rănit, a declarat căpitanul Jay Baker, de la departamentul şerifului din comitatul Cherokee. Două femei de origine asiatică figurează printre persoanele ucise în acest salon, precum şi o femeie şi un bărbat albi, a precizat el. Persoana rănită este de origine hispanică. Foto: (c) ERIK S LESSER / EPALa Atlanta, capitala statului american Georgia, un al doilea atac a avut loc cu puţin timp înainte de ora locală 18:00 în salonul de masaj Spa Gold. Poliţia alarmată pentru "un furt calificat în curs" a găsit la faţa locului trei femei ucise, a declarat presei şefului poliţiei, Rodney Bryant.Într-un alt spa, specializat în aromaterapie, o patra victimă, tot o femeie, a murit în urma unei răni de glonţ, a precizat Rodney Bryant. Cele patru victime din Atlanta erau toate de origine asiatică.Suspectul Robert Aaron Long, un tânăr alb de 21 de ani, a fost arestat în jurul orei locale 20:30 în comitatul Crisp, după o cursă de urmărire la peste 240 km de Atlanta. Foto: (c) CRISP COUNTY SHERIFFS OFFICE HANDOUT/EPAEl a afirmat că atacurile sale nu au avut o motivaţie "rasistă", a indicat poliţia miercuri dimineaţa.Rodney Baker a declarat pentru Reuters că anchetatorii au "convingerea intimă" că suspectul este autorul celor trei atacuri. Un comunicat distinct al Departamentului poliţiei din Atlanta afirmă că suspectul este la originea tuturor atacurilor, pe baza probelor furnizate de înregistrări video de la locul faptelor.Aceste atacuri au intervenit într-un context de recrudescenţă a acţiunilor violente împotriva asiaticilor în SUA, alimentând temerea că magazinele gestionate de persoane de origine asiatică ar putea fi ţinta atacurilor. Foto: (c) ERIK S LESSER / EPAPotrivit unui raport al grupului care luptă împotriva discriminărilor Stop AAPI (Americani de origine asiatică şi din insulele Pacificului), între martie 2020 şi februarie 2021 aproape 70% din persoanele asiatică interogate au declarat că au fost victime ale hărţuirilor verbale şi peste una din zece a afirmat că a fost agresată fizic.Deşi este uneori dificil de stabilit motivul xenofob al unui atac, numărul acestor crime aproape s-a triplat, trecând de la 49 la 122 anul trecut în cele mai mari 16 oraşe americane, potrivit unui studiu al Center for the Study of Hate and Extremism.AGERPRES/(AS-autor: Lilia Traci, editor: Ionuţ Mareş, editor online: Adrian Dădârlat)