Culise. Reforma TVR şi Radio România începe prin dublarea funcţiilor de conducere

06:30

China va relua procesarea de vize pentru străini din zeci de ţări, dar numai dacă aceştia au fost vaccinaţi împotriva Covid-19 cu un vaccin fabricat în China, potrivit publicaţiei The Guardian. China are acum cinci vaccinuri aprobate pentru uz general sau de urgenţă, inclusiv trei care sunt distribuite şi în alte ţări, fie prin comerţ, fie sub formă de ajutoare.