Foarte multe bancnote românești furate în Olanda, de două femei. Poliția are imagini cu momentul jafului și le caută pe hoațe

10:20

Gabriela Cristea a avut prima reacție, după ce Maria Constantin a spus despre ea, în cadrul emisiunii „La Măruță”, că are probleme cu greutatea și este rea. „Mă interesează atât de puțin. Nu am avut curiozitatea să ascult, nu am avut răbdarea și nici timpul necesar. Nu este nici prima și nici ultima care o […]