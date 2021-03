Republica Moldova: Parlamentul l-a desemnat în funcţia de premier pe Vladimir Golovatiuc, ambasadorul ţării la Moscova

12:00

Actriţa şi cântăreaţa Vanessa Williams este unul dintre cei mai respectaţi artişti din industria divertismentului. A vândut milioane de discuri în întreaga lume, a lansat numeroase hit-uri şi a intrat de cele mai multe ori în Top 10 în clasamentele muzicale de profil. Rolurile sale au fost apreciate de criticii de film, în televiziune şi pe Broadway, artista obţinând importante premii şi distincţii, dintre care: patru nominalizări la Emmy, 11 nominalizări la Grammy, o nominalizare la Tony, 3 nominalizări la SAG ("Screen Actors Guild Awards"), 7 NAACP ("National Association for the Advancement of Colored People") Image Awards şi 3 Satellite Awards. Single-ul ei de platină "Colors of the Wind", de la Disney's Pocahontas, a câştigat premiile Oscar, Grammy şi Globul de Aur pentru cea mai bună piesă originală, menţionează site-ul artistei, www.vanessawilliams.com.Vanessa Lynn Williams, prima femeie de culoare aleasă Miss America, s-a născut la 18 martie 1963, în oraşul Millwood, New York, potrivit www.imdb.com.Părinţii ei, Helen L. (Tinch) şi Milton Augustine Williams Jr., ambii profesori de muzică, s-au ocupat de talentul său muzical, şi au încurajat-o în cariera muzicală. Vanessa a cântat şi a dansat la serbările şcolare, iar la ceremonia de finalizare a studiilor liceale a făcut o promisiune scrisă: "Ne vedem pe Broadway!". După ce a câştigat o bursă de performanţă la Universitatea Syracuse, unde a urmat cursurile de teatru muzical, şi-a încercat norocul la New York.A început să participe la concursuri de frumuseţe în 1984, câştigând Miss New York şi devenind apoi prima Miss America afro-americană. Titlul de Miss America 1984 l-a pierdut în urma scandalului provocat de cumpărarea şi publicarea unor fotografii nud ale sale de către revista pentru adulţi "Penthouse". Deşi fotografiile au fost făcute înainte de câştigarea concursului de frumuseţe, Vanessa a fost forţată să renunţe la titlul de Miss America. Mulţi au prezis atunci că viitorul ei în lumea spectacolului s-a încheiat, dar Vanessa a obţinut succes după succes în muzică.Primul album, "The Right Stuff", a apărut în 1988, cu hitul cu acelaşi nume, "The Right Stuff", devenind nr. 1 în topul Hot Dance Songs, şi "Dreamin'" - nr. 1 în R&B şi nr. 8 în Billboard Hot 100. Albumul i-a adus tinerei soliste trei nominalizări la Premiile Grammy, unul fiind la categoria cel mai bun tânăr artist. Cel de-al doilea album, "The Comfort Zone" (1991), a devenit marele succes al carierei sale muzicale. Melodia "Running Back to You" a intrat în primele 20 din topul Hot 100 şi a avut o poziţie de top în cadrul Hot R&B/Hip-Hop Songs. De asemenea, hitul "Save the Best for Last" a ocupat locul 1, în Billboard Hot 100. Albumul s-a vândut în 2,2 milioane de exemplare în SUA, primind certificatul de triplu platină din partea RIAA, apoi de aur în Canada (CRIA) şi de platină în Marea Britanie (BPI). De asemenea, a fost nominalizat la cinci Premii Grammy. Au urmat albumele "The Sweetest Days" (1994), "Star Bright" (1996), "Next" (1997), "Silver & Gold" (2004) şi "Everlasting Love" (2005). Foto: (c) Vanessa Williams / Facebook.comÎn 1995 a înregistrat "Colors of the Wind", care a obţinut Premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original al filmului de desen animat "Pocahontas" o producţie Disney, care a ajuns pe locul 4 în Billboard Hot 100. În 2009, Vanessa Williams şi-a lansat cel de-al optulea album, "The Real Thing".În 1994 debutează pe Broadway în musicalul "Kiss of the Spider Woman". Primul rol important din cariera de actriţă a fost cel din pelicula "Eraser" (1996), urmat de "Soul Food" (1997), "Dance with Me" (1998), "The Adventures of Elmo in Grouchland" (1999), "Shaft" (2000), "Johnson Family Vacation" (2004), "My Brother" (2007), "Hannah Montana: The Movie" (2009), "Temptation: Confessions of a Marriage Counselor" (2013). A mai jucat în filmele: "Under the Gun" (1986), "The Pick-up Artist" (1987), "Another You" (1991), "Harley Davidson and the Marlboro Man" (1991), "Hoodlum" (1997), "Light It Up" (1999), "And Then Came Love" (2007).A fost apreciată şi pentru performanţele realizate ca actriţă de televiziune, între 2006-2010 jucând rolul divei şi fostului supermodel "Wilhelmina Slater", în serialul de comedie difuzat de ABC, "Ugly Betty", pentru care a fost nominalizată la trei Premii Emmy. Între 2010-2012 a jucat în serialul TV "Neveste disperate", în rolul femeii bogate Renee Perry. De asemenea, a jucat şi în drama "666 Park Avenue". În 2007, a devenit cea de-a 2.331-a stea pe "Hollywood Walk of Fame", conform Associated Press. Autobiografia Vanessei, "You Have No Idea", scrisă împreună cu mama sa, Helen Williams, a fost best-seller în New York Times în 2012.Vanessa Williams este mamă a patru copii din două căsătorii. Eforturile sale caritabile sunt numeroase şi variate, susţinând organizaţii precum "Concerts for America", "Special Olympics" şi multe altele, precizează site-ul artistei. Este implicată şi în Fundaţia SIDA Elizabeth Taylor. AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache, editor: Ionela Gavril, editor online: Gabriela Badea) * Sursa fotografiei din deschidere: Vanessa Williams/Facebook.com