Un bărbat din Iași a furat 50.000 € de la o fostă doctoriță care îi era apropiată. Banii i-a dat pe prostituate și jocurile de noroc

21:30

Egiptul este țara care în această vară își va schimba capitala. În acest sens un întreg oraș a fost construit de la zero. Noul oraş, cunoscut sub numele de Noua Capitală Administrativă, este proiectat să […] The post Țara care își va schimba capitala! Un întreg oraș a fost construit de la zero appeared first on Cancan.