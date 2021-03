Reacția haioasă a Andreei Bălan, după ce Tiberiu Argint i-a spus un banc cu blonde: ”M-ai dat de gol”

08:00

O nouă zi, un nou super-banc menit să stârnească hohote de râs. Pentru astăzi v-am pregătit o porție copioasă de amuzament, așa că tot ceea ce trebuie să faceți este să citiți rândurile de mai […] The post Bancul zilei | Cât îmi iei până la aeroport? appeared first on Cancan.