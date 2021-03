Constanţa: Municipiul reşedinţă şi alte trei localităţi au incidenţa cazurilor de COVID-19 de peste 5/1.000

19:50

Justin Bieber va lansa vineri cel de-al şaselea său album de studio, "Justice", un material discografic neaşteptat pe care artistul canadian l-a pregătit în tăcere în timpul pandemiei şi care va vedea lumina zilei la un an după precedentul său LP, "Changes" (2020), relatează EFE.Despre noile sale cântece, Bieber a mărturisit că "în aceste vremuri în care planeta noastră suferă atât de mult, omenirea are nevoie de vindecare dar şi de dreptate", de unde şi titlul noului său album al cărui scop, insistă el, "este de a oferi alinare (...) de a conecta oamenii pentru a se simţi mai puţin singuri". "Suferinţa, nedreptatea si durerea pot da oamenilor impresia de neputinţa. Muzica este un excelent mijloc sa ne reamintim unii altora ca nu suntem singuri. Muzica poate fi un mijloc de a ne identifica unii pe alţii şi de a ne conecta"."Justice" apare dupa "Changes", lansat în februarie 2020. Acest album a marcat reîntoarcerea lui Justin Bieber după patru ani de absenţă. Cântăreţul în vârstă de 27 de ani a anunţat în ultimele săptămâni câteva dintre piesele noului album, în special "Holy" compus alături de Chance The Rapper, dar şi alte cântece ca "Anyone", "Lonely" cântat împreună cu Blanco şi, cel mai recent dintre toate, "Hold on".Pentru "Changes" el a obţinut trei nominalizări la premiile Grammy 2020, inclusiv la Cel mai bun album pop vocal şi Cea mai bună interpretare pop pentru cântecul "Yummy", însă albumul a fost primit cu răceală de critica de specialitate, care nu s-a lăsat convinsă de cotitura sa spre genul R&B şi country.El a câştigat însă duminică seară un premiu Grammy la categoria cea mai bună interpretare a unei piese country pentru un duo/formaţie, pentru colaborarea cu duetul Dan + Shay la piesa "10,000 Hours". Justin Bieber a câştigat primul său Grammy în 2016, impunându-se la categoria dedicată muzicii dance cu piesa "Where Are U Now", în colaborare cu Diplo şi Skrillex"Justice" reprezintă o nouă oportunitate pentru starul canadian de a reveni la activitatea muzicală după ce a depăşit o perioadă dificilă din viaţa sa când a fost nevoit să lupte cu drepresia şi anxietatea. La începutul anului trecut el a dezvăluit că suferă de boala Lyme. "Multă lume se întreabă despre aspectul lui Bieber care este groaznic, dacă consumă metanfetamină etc., nu se ştie însă că am fost diagnosticat recent cu boala Lyme", a mărturisit el pe reţelele de socializare."Nu este doar asta, sufăr şi de un caz grav de mononucleoză care mi-a afectat pielea, funcţiile cerebrale, energia şi întreaga sănătate (...). Au fost câţiva ani grei pentru mine, dar urmez medicaţia adecvată pentru a trata această boală care deocamdată este incurabilă şi mă voi întoarce mai bine ca oricând", a promis el.După recuperarea sa, Justin Bieber a fost văzut colaborând cu colegii de profesie, precum compatriotul său Shawn Mendes la piesa "Monster", iar în seara de Crăciun a oferit în format "streaming" primul său concert din ultimii trei ani. Bieber este cel mai ascultat artist pe Spotify, cu 63 de milioane de ascultători lunar. Cifre impresionante are şi pe Instagram (165 milioane urmăritori) sau pe YouTube (61,2 milioane de abonaţi) - fiind primul şi singurul artist care depăşeşte acest număr de abonaţi.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Justin Bieber / Facebook.com