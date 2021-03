Handbaliatorii

23:00

James Moore, de la The Independent, a scris după ce Academia Americană de Film a nominalizat documentarul românesc la două categorii: „Filmul ne amintește de ce contează jurnalismul”.Premiera istorică de care se bucură România în acest an a fost comentată imediat de cele mai mari publicații ale lumii. Britanicii de la "The Independent" nu au evitat subiectul după dubla nominalizare, de luni."Nominalizările pentru «Colectiv» depășesc, ca miză, lumea filmului. ...